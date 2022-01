Finanziamenti nel Mezzogiorno: il Centro RESTART del Consorzio Universitario di Nuoro ha superato la prima fase

La Sardegna ha presentato ben 14 progetti per il bando del ministero per il Sud che finanzia ecosistemi dell’innovazione

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 14 i progetti presentati dalla Sardegna per il bando del ministero per il Sud che finanzia ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno che hanno superato la prima fase.

Oltre ai 5 dell’Università di Sassari (AgriFutura da realizzare a Arborea; piattaforma tecnologica europea da realizzare a Olbia; Cultural heritage da realizzare a Bosa; Centro di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione per il design nella sede dell’ex cotonificio di Alghero; polo tecnologico di ateneo da realizzare a Sassari) ce ne sono tre dell’Università di Cagliari (ecosistema regionale del distretto marmi di Orosei, Montevecchio 4D e Fabbrica dell’innovazione), uno di porto Conte Srl (Centro di alta formazione per gestione di ecosistemi marini), due del Cnr (riqualificazione dell’ex villaggio Enel del Taloro e Pramalabs), Crs4 (Sulcis iglesiente innovation ecosystem), centro ricerche Sotacarbo (polo di innovazione su idrogeno e combustibili verdi) e Consorzio studi universitari Sardegna centrale (Restart innovation hub da realizzarsi a Pratosardo, Nuoro).

Quest’ultimo ha superato la prima fase di candidatura di idee progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. Si trova pertanto in graduatoria utile e dovrà quindi predisporre il progetto di dettaglio entro il 25 febbraio . Il progetto è stato realizzato da un gruppo di 30 professionisti composto da progettisti , ricercatori ed esperti provenienti da vari centri di ricerca nazionali .

Il titolo è Restartinnovation hub for Knowledge and Sustainable Management of Mediterranean Agricultural and Forestry Systems, durerà 36 mesi ed è stato proposto dal Centro regionale di Competenza R.E.S.T.A.R.T. - Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, in ambito PNRR, e verrà svolto, come già detto, a Pratosardo.

I partner sono l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università Politecnica delle Marche, il Comune di Nuoro, la Provincia di Nuoro, Suber Extra, Spin-off Elighes, AECOS Srls, Rovajo Srl, Germina, Plans, la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Nuoro, Confartigianato Imprese Nuoro-Ogliastra, Confcooperative Nuoro-Ogliastra, Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia Nuoro Ogliastra, Confesercenti Nuoro, Confindustria Sardegna Centrale, Coldiretti Nuoro Ogliastra, Consorzio Operatori Pratosardo. L’investimento ammonta a € 13.200.000.