Scontro fra auto durante un sorpasso: due persone gravi

Pauroso incidente oggi alle 14:30 nella Sp 35 che collega Villanovafranca a Guasila

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente attorno alle 14,30 di oggi lungo la Sp 35 che collega Villanovafranca a Guasila.

Secondo quanto riferito una Fiat Seicento, condotta da un 52enne di Villanovafranca, dopo aver effettuato un sorpasso azzardato ad un trattore si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto proveniente dalla direzione opposta.

Nello scontro sarebbero rimaste gravemente ferite 4 persone. Il conducente della Punto è stato trasportato in codice rosso dall’elicottero all’ospedale "Brotzu" di Cagliari. La moglie dell’uomo è stata trasportata dalla Coop 2015 Rosso Soccorso in codice rosso all’ospedale di San Gavino con un trauma spinale. Non destano significative preoccupazioni l’altro passeggero della Punto e il conducente della Fiat Seicento.

Restano ancora da accertare le generalità del conducente del trattore che ha fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenute la Mike 65, Acra Nuraminis, i volontari di Sanluri e la Coop Rosso Soccorso di Isili.