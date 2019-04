A Torralba un incontro pratico sulla potatura e innesto degli olivi

L’appuntamento è in programma venerdì 19 aprile dalle 9.00

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 19 aprile dalle 9.00, un incontro formativo sulla potatura e l’innesto degli olivi promosso dal Comune di Torralba in collaborazione con Laore.

L’iniziativa è rivolta agli operatori olivicoli e agli appassionati che vogliono intraprendere l’attività in agricoltura. La giornata formativa si terrà in località Monte Austu. La partenza è fissata dal Centro di Aggregazione Sociale. di via Aldo Moro