Semina panico nelle vie di Tortolì: arrestato uomo di 37 anni

Immediato l'intervento dei Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

A Tortolì un operaio di 37 anni, romeno, ha danneggiato alcune autovetture in sosta in via Monsignor Virgilio per poi costringere, con il suo atteggiamento violento ed aggressivo, i passanti a rifugiarsi all’interno dei locali.

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i militari della stazione Carabinieri di Bari Sardo e di Urzulei che hanno bloccato l’uomo visibilmente alterato dall’ uso sregolato di bevande alcooliche.

Il giovane alla vista dei militari si opposto con calci e pugni, ma i militari dell’Arma sono riusciti velocemente ad immobilizzarlo ed a far intervenire il personale sanitario per la somministrazione dei primi sedativi.

L’uomo terminate le formalità di rito è stato arrestato su disposizione del Procuratore della Repubblica Dottor. Biagio Mazzeo e condotto presso il carcere di Lanusei.