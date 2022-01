Scuola. Arriva l'ordinanza di Solinas: lezioni sospese il 7 e 8 gennaio

Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado torneranno in classe il 10 gennaio

Di: Pietro Lavena

E' arrivata nella tarda serata di oggi, 5 gennaio, l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas in merito alla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie.

Come disposto dal governatore, a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus su tutto il territorio regionale, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna sono sospese per le giornate del 7 ed 8 gennaio 2022. "Le medesime - si legge nel documento firmato da Solinas - riprenderanno il loro regolare svolgimento, salvo nuove differenti determinazioni, a decorrere dal 10 gennaio 2022".

"Le Aziende Socio-Sanitarie Locali della Regione Autonoma della Sardegna, nei territori di rispettiva competenza, devono curare l’organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche", prosegue l'ordinanza.

Dal nord al sud della Sardegna partono gli screening per il ritorno in classe in sicurezza. La Asl di Cagliari, capofila per tutto il sud dell'Isola, ha acquisito 150 mila tamponi antigenici per lo screening di massa negli istituti scolastici del territorio delle aziende sanitarie di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. I tamponi sono destinati a tutti gli studenti delle scuole, al personale scolastico e Ata che volontariamente vorranno sottoporsi al test, per garantire un rientro in sicurezza dalle vacanze natalizie.