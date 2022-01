A Tempio Pausania coprifuoco a mezzanotte per bar e ristoranti

Dalle 20 stop alle consumazioni al bancone

Di: Redazione Sardegna Live

Coprifuoco a mezzanotte per ristoranti, pizzerie e bar a Tempio Pausania, in Gallura, dopo l'impennata di contagi negli ultimi giorni. Consentita al musica di sottofondo sono invece vietati la musica dal vivo o altri intrattenimenti musicali, come ad esempio karaoke e dalle 20 stop alle consumazioni al bancone. Vietata, nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di bevande.

"Cari concittadini, l'Ares - Servizio Igiene Pubblica - ha accertato diversi casi di positività al Covid 19, anche tra la popolazione più giovane, spesso riconducibili alla variante omicron - spiega il sindaco della città Gianni Addis".

"Poiché l'aumento dei casi di positività nell'ambito del territorio comunale è un indicatore importante di particolare pericolosità - prosegue il primo cittadino - e in considerazione del fatto che l'attuale situazione di rischio impone una ulteriore attivazione di iniziative di carattere straordinario ed urgente per evitare situazioni di pericolo per la collettività, viste le disposizioni di legge in materia, ho disposto queste misure con effetto immediato".