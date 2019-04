Air Italy: "La proposta del presidente Solinas è purtroppo inaccettabile"

La soluzione ipotizzata di una condivisione con Alitalia sulle rotte dell'aeroporto di Olbia, senza compensazioni finanziarie, è "insostenibile"

Di: Ansa

"La proposta illustrata ieri dal presidente Solinas durante l'incontro tenutosi a Villa Devoto alla presenza di una delegazione della nostra compagnia e di Alitalia è purtroppo inaccettabile". Così il vettore con sede a Olbia spiega di dover rinunciare ai collegamenti nel nord est dell'Isola. Secondo Air Italy, infatti, la soluzione ipotizzata di una condivisione con Alitalia sulle rotte dello scalo gallurese, senza compensazioni finanziarie, è "insostenibile".

Secondo Air Italy, che "apprezza lo sforzo fatto dal Governatore", la proposta "conteneva elementi di forte ambiguità, con concessioni trascurabili e nessuna soluzione praticabile. Allo stesso modo, non è una proposta in grado di risolvere lo squilibrio tariffario che è stato creato sui tre aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari". Il vettore con base a Olbia aveva accettato di volare su Olbia senza compensazioni finanziarie, "per proteggere" gli oltre 500 dipendenti e "l'investimento fatto negli ultimi 50 anni al servizio della Sardegna". "Sfortunatamente, la soluzione proposta non garantirebbe questi obiettivi e determinerebbe un risultato ancora più negativo rispetto a quello già previsto nell'ipotesi di accettazione appena citata - fa sapere - Come conseguenza, centinaia di dipendenti di Air Italy, migliaia di famiglie a Olbia e decine se non centinaia di migliaia di viaggiatori, si trovano nella più totale incertezza derivante da questa farsesca situazione".

Non accettando la proposta, Air Italy inizierà a riproteggere i passeggeri e ad avviare immediatamente una "valutazione completa sul modo migliore per proteggere il nostro personale e chiederà supporto ai ministeri competenti". La risposta sulla proposta fatta ieri dal governatore sardo da parte della compagnia aerea sardo-qatariota come quella di Alitalia - "una compagnia aerea in amministrazione straordinaria che beneficia di un prestito ponte del valore di 900 milioni di euro a carico dei contribuenti", precisa Air Italy - era attesa entro le 15, ma è stata preceduta dalla nota del vettore con sede a Olbia.