In Ogliastra nuovo direttore sanitario, Corrias (Pd): "Trova una situazione disastrosa"

"Ricostruire dalle macerie impresa ardua, ma non impossibile. Servono motivazioni ai giovani medici ogliastrini per rimanere"

Di: Redazione Sardegna Live

"Con la rinata Asl n.4 rinascono le attese degli ogliastrini, riposte senz’altro nella buona volontà del nuovo direttore generale, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro. Il dottor Cugia trova una situazione disastrosa, e ricostruire sulle macerie è impresa ardua, ma non impossibile. Trova un territorio unito, che non soccombe ma rilancia, con l’unità delle istituzioni, dei cittadini e delle parti sociali, forti di nuove proposte, utili a soluzioni a lungo termine, che vanno ascoltate e che non possono lasciarci indifferenti".

Così in una nota il consigliere regionale Salvatore Corrias commenta la situazione sanitaria in Ogliastra. "Apprendiamo, intanto - prosegue -, della volontà di mettere qualche pezza per evitare il peggio, attivando una convenzione con l’Aou di Sassari per il reclutamento degli specializzandi, soprattutto nei reparti più in sofferenza, Cardiologia e Pediatria. Ma bisognerà fare il possibile affinché i giovani medici scelgano di restare in Ogliastra, e perché questo accada occorre dare loro la giusta motivazione, contrattuale, professionale, di vita".

"Serve, dunque, progettare per prevenire, per tamponare la lenta emorragia dei giovani medici che scappano all’estero. L’Ogliastra, superate le criticità dell’oggi, che ci sono e incombono, può essere un buon laboratorio, come lo sono state altre parti d’Italia, si pensi al Trentino, per esempio. Ma perché questo accada - conclude Corrias - è necessario fare forti investimenti, e chi deve farlo è la Giunta regionale, alla quale chiedo un fortissimo impegno in questo senso. Solo una giusta visione del futuro può salvarci".