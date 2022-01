Dilagano contagi: a Ghilarza scuole chiuse sino al 15, Desulo sospende anche Dad

Ordinanze anche a Tempio e Arzachena. A Muros e Chiaramonti si riprende il 10

Di: Redazione Sardegna Live

I sindaci sardi corrono ai ripari di fronte all'impennata dei contagi Covid, sospinti dalla nuova variante Omicron. Arrivano così le prime ordinanze soprattutto in ambito scolastico, con la ripresa delle lezioni dopo il ponte dell'Epifania.

A Ghilarza stop alle attività scolastiche in presenza dal 7 al 15 gennaio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e degli asili nido, pubblici e privati. A Desulo il primo cittadino ha disposto la ripresa delle attività didattiche in presenza per il 14 gennaio e lo stop alle lezioni (anche in Dad) sino al 10.

A Tempio il sindaco Biancareddu ha invece disposto che il 7 e 8 gennaio restino chiuse tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Le lezioni riprenderanno il 10 gennaio anche ad Arzachena, mentre a Berchidda la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado durerà sino all'11 gennaio.

A Tissi chiuse la scuola dell'Infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado per il giorno 7, con annessa campagna di screening nelle scuole. Ripresa delle lezioni il 10, infine, anche a Muros e Chiaramonti.