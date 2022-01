Vaccini: Open Day l'11 e 12 gennaio nella palestra di Sennori

Organizzati da Comune e Ats e rivolti a maggiorenni

Di: Redazione Sardegna Live

L'amministrazione comunale di Sennori e l'Ats Sardegna hanno organizzato due Open Day per la vaccinazione anti Covid dei maggiorenni. Le due giornate per la somministrazione delle prime, seconde e terze dosi del vaccino si svolgeranno martedì 11 e mercoledì 12 gennaio, nella palestra di basket di Montigeddu, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

La vaccinazione sarà effettuata secondo appuntamenti scaglionati in base al cognome, il cui orario sarà comunicato nei prossimi giorni. Per ricevere il vaccino sarà necessario recarsi alla palestra nel giorno e all'ora stabilita, muniti di tessera sanitaria e documento d'identità. Il coordinamento delle due giornate e i flussi di cittadini saranno gestiti dalla Polizia locale e dalla Compagnia Barracellare di Sennori.

"Al Comune e a molti amministratori sono arrivate tantissime richieste, per questo ci siamo messi in contatto con Ats per organizzare delle giornate dedicate alle vaccinazioni dei cittadini sennoresi - spiega il consigliere comunale con delega ai Servizi sociali, Pietro Sassu - Ringrazio Ats per aver accolto il nostro appello e per la disponibilità. Colgo inoltre l'occasione anche per ringraziare gli uffici comunali, in particolare l'Ufficio tecnico che si è adoperato per l'organizzazione della logistica e di tutti gli adempimenti necessari al corretto svolgimento degli open day".