Boom di contagi Covid a Macomer: scuole in dad venerdì e sabato

In città 59 positivi, il sindaco Succu corre ai ripari

Di: Redazione Sardegna Live

Boom di contagi da coronavirus a Macomer, dove in 24 ore i casi di positività sono passati dai 34 di ieri ai 59 di oggi.

Il sindaco Antonio Succu ha così riunito il Coc e sentito i dirigenti scolastici degli istituti cittadini e gli uffici di Igiene Pubblica prima di firmare una nuova ordinanza con cui dispone la sospensione della didattica in presenza per venerdì e sabato. Chiuse, dunque, le scuole di ogni ordine e grado e attivata la didattica a distanza.

Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine erano intervenute in alcuni locali pubblici di Macomer dove sarebbero stati riscontrati assembramenti di giovani non distanziati e senza mascherina. Dai tamponi di queste ore emerge una situazione allarmante: casi di Covid raddoppiati in due giorni.