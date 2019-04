Fertilia in festa per San Marco

Tra gli eventi in programma il concerto de “I Pirati”, una mostra d’auto d’epoca e la processione a mare

Di: Antonio Caria

Fertilia si prepara a festeggiare San Marco. Gli eventi, in programma giovedì 25 aprile, partiranno alle 9.00 in Via Pola, con i mercatini degli artigiani, cucito creativa, pirografia, bigiotteria artigianale, sughero, ceramisti, collezionisti, antiquariato e prodotti tipici sardi.

Dalle 10.00 si terrà il Memorial “Giuseppe Santandrea”, una mostra di auto d’epoca mentre dalle 10.30 sarà possibile ammirare l’esposizione del moto club “Rebotteris”. Alle 12.00, dopo la celebrazione della Santa Messa (11.00), partirà la processione a mare alla quale prenderanno parte le autorità e la band musicale Dalerci. Il tragitto prevede la partenza dalla Chiesa di San Marco per poi arrivare alla Marina di Fertilia ad attendere le barche in mare aperto il parroco e le autorità per deporre la corona.

Sempre dalle 12.00 spazio gastronomico con Street Food in piazza. Dalle 13.00 è prevista la presentazione e la sfilata degli equipaggi per la gara di vasche da bagno che partirà alle 14.00 dalla Rotonda di San Marco.

Dalle 15.00 giochi in piazza per bambini curati dalle educatrici di Bolla Balena. Alle 18.00 sarà officiata una nuova funzione liturgica. Dalle 19.00 nuovo Street Food in piazza con Happy Hour seguito, alle 20.00, dall’estrazione dei biglietti della lotteria e alle 20.30 dal concerto de “I Pirati”

La festa è patrocinata dal Comune, dalla Fondazione Alghero e dal Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Collaborano il Comitato di quartiere Fertilia - Arenosu , la Parrocchia del Sacro Cuore di San Marco e l’E.GI.S.