Quattro auto in fiamme nella notte a Cagliari

Sul posto anche i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nella notte a Cagliari, in via Cocco Ortu (fronte mercato San Benedetto), per l’incendio di quattro automobili.

La squadra arrivata sul posto ha messo subito in sicurezza lo scenario con l’aiuto di un’autobotte arrivata sempre dalla sede centrale del Comando provinciale.

Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.