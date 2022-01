Gazzella dei Carabinieri si scontra contro un’auto: i due militari finiscono in ospedale

L’incidente si è verificato questa sera tra Via Dante e Via Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Una gazzella dei Carabinieri in emergenza è andata a schiantarsi con un’altra auto. I due militari dell’Arma sono stati immediatamente soccorsi e ora si trovano in ospedale.

L’incidente si è verificato questa sera tra Via Dante e Via Alghero a Cagliari. La Giulietta dei Carabinieri è andata a scontrarsi contro una Bmw condotta da un Carabiniere che per fortuna non ha riportato nessuna lesione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e i Vigili del fuoco.