In Sardegna nasce Bacfarm: la prima fattoria al mondo di batteri

Il team è composto da tre giovani preparati e motivati che credono nelle grandi potenzialità dei microrganismi

Di: Redazione Sardegna Live

In Sardegna nasce Bacfarm, la prima fattoria al mondo di batteri, una startup in via di formazione nel percorso del Contamination lab dell’Università degli studi di Cagliari.

"I batteri sono gli organismi più abbondanti sul pianeta Terra. Grazie ad una tecnologia brevettata, innovativa e biologica al 100%, questa startup riesce a sfruttare il potenziale dei batteri e si estraggono biomolecole ad alto valore aggiunto, adatte in diverse applicazioni: cosmesi, nutraceutica, mangimistica etc", ha spiegato il team, composto da tre giovani preparati e motivati che credono nelle grandi potenzialità dei microrganismi, un mondo nascosto, visibile solo attraverso il microscopio.

Giulia Guadalupi è di Carloforte, è il CEO & CTO della startup ed è laureata in biologia cellulare e molecolare. Davide Emilio Lobina è il CBO, si occupa di marketing e business grazie ai suoi studi in agricoltural and food economics. A completare la squadra Samuele Gaviano, COO in Bacfarm e sindaco di Serri, a pochi passi dalla laurea in scienze biologiche.

L’obiettivo è fornire soluzioni innovative sviluppate attraverso un’accurata ricerca accademica e creare i migliori prodotti naturali per persone e animali. Il progetto sta riscuotendo largo consenso ed interesse da parte di aziende che operano nel campo cosmetico, dermatologico e mangimistico.