Iglesias. Oltre quattro milioni per la rigenerazione urbana

Riqualificazione della frazione di Nebida e del rione di Serra Perdosa, il sindaco Mauro Usai: “In questi anni abbiamo lavorato a progettualità importanti per tutta Iglesias e oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

Di: Alessandra Leo

Il Comune di Iglesias inizia il nuovo anno con la realizzazione di tanti progetti, tra cui la rigenerazione urbana, anche per quanto riguarda la frazione di Nebida e il rione di Serra Perdosa, grazie ad un bando ministeriale confluito nei fondi del Pnrr.

Profonda riqualificazione del territorio e un gran miglioramento delle periferie estreme quindi, per cui verranno utilizzati quattro milioni e 600 mila euro.

“Ogni giorno una bella novità per la nostra Città” annuncia il primo cittadino Mauro Usai. “L'ultimo decreto del 30 dicembre 2021 finanzia i progetti che abbiamo presentato lo scorso 4 giugno per quasi 5 milioni di euro. In questi anni abbiamo lavorato a progettualità importanti per tutta Iglesias e oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro”.