Rimane priva di sensi per 3 giorni in casa, donna di 86 anni salvata dai Carabinieri

A far scattare l'allarme è stato un vicino, che non riusciva a mettersi in contattato con la pensionata

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva avuto un malore ed era svenuta in casa, rimanendo priva di sensi per tre giorni. Un'anziana di 86 anni è stata salvata dai carabinieri a Mogoro. L'episodio è avvenuto la notte di Capodanno ma è stato reso noto solo oggi dai militari della Compagnia di Mogoro.

A far scattare l'allarme è stato un vicino, che non riusciva a mettersi in contattato con la pensionata.

I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile hanno bussato ripetutamente, ma senza avere alcuna risposta. Hanno quindi scavalcato il muro di cinta dell'abitazione e forzato la porta d'ingresso, chiusa dall'interno, entrando in casa.

L'anziana era riversa sul letto e aveva vistose perdite di sangue a causa di problemi gastrici. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale San Martino di Oristano.