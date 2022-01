Il nuovo acquisto del Cagliari Goldaniga positivo al Covid

Ad annunciare la positività è stato lo stesso giocatore su Instagram

Di: Redazione Sardegna Live

Anche il difensore ex Sassuolo e Genoa Edoardo Goldaniga è risultato positivo al Covid. Proprio per oggi erano in programma le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra, il Cagliari.

Ma è slittato tutto a causa dell'esito del tampone. Ad annunciare la positività è stato lo stesso giocatore su Instagram: "Sono in isolamento - scrive Goldaniga - sto bene, spero a giorni di poter tornare operativo, sono molto carico per quello che mi aspetta".