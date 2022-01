Evitare la dad? Per il sindaco di Pesaro non c'è alternativa al Green Pass per gli studenti

Ecco le sue dichiarazioni

Di: Redazione Sardegna Live

"Se vogliamo una scuola sicura ed evitare la dad, non c'è alternativa al Green Pass per gli studenti. Come sindaci lo diciamo da settimane. Vaccino o tampone periodico gratuito per la minoranza non vaccinata. Il Governo ascolti i sindaci".

Lo scrive su twitter Matteo Ricci, presidente nazionale ALI, Autonomie Locali Italiane, e sindaco di Pesaro.