Dal 24 al 27 aprile la quinta edizione del “Bosa Beer Fest”

Mameli (Confartigianato): “Birra artigianale: settore in espansione, ricco di opportunità e prospettive”

Di: Antonio Caria

25 birrifici, 170 etichette, eventi gourmet, 100ore di musica e concerti, sport e attività legate al mondo della “bionda”. Sono questi i numeri della quinta edizione del “Bosa Beer Fest”, manifestazione brassicola regionale della Sardegna in programma dal 24 al 27 aprile prossimo nella cittadina della Planargia.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina a Cagliari dall’Associazione Culturale Sardinia4all, organizzatrice e curatrice dell’evento, dalla Conad, main sponsor, e da Confartigianato Imprese Sardegna, partner dell’evento.

“Per quattro giorni Bosa diventerà la Capitale della Birra Artigianale della Sardegna – hanno sottolineato Antonio Marras e Giampiero Carta, rispettivamente Presidente e Responsabile della Comunicazione dell’Associazione Sardinia4all, esponendo il programma della 4giorni – quindi abbiamo selezionato le eccellenze birrarie sarde e quelle nazionali per far degustare a tutti le migliori produzioni, quelle che annualmente fanno incetta di premi a livello italiano e internazionale”. “Ventiquattro birrifici e una beerfirm di altissimo livello – continuano gli organizzatori - regaleranno ai visitatori del Bosa Beer Fest una vastissima scelta di ottime birre, dalle basse fermentazioni alle birre sperimentali passando per le luppolate di ispirazione anglosassone fino alle birre acide”.

Per 4 giorni, il Lungo Temo Schrerer e De Gasperi si trasformeranno nel regno della birra e dei prodotti alimentari. Con la musica si partirà mercoledì 24 aprile dalle 22,30 con deejay show che vedrà protagonisti il DJ resident Sergio Dj, la voce di Shary e infine lo show di Giorgio Prezioso storico componente di Radio Deejay. Giovedì 25 spazio alla Shary Band che proporrà le hit degli anni 80/90 e 2000.Venerdì 26, sempre dalle 22,30 salirà sul palco Frankie hi nrg mc mentre sabato 27 sarà la volta di Greta Tedeschi.

Inoltre, nel percorso delle Concerie e del Lungotemo De Gasperi si alterneranno, tra gli altri i Caos Calmo, Heinstein & Gretel, Eclissi e la Hollywood Band. Il Bosa Beer Live sarà lo spazio dedicato alla musica del Bosa Beer Fest 2019.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati allo sport. Mercoledì 24 e giovedì 25, dalle ore 15.30, sul campo “Bartolomeo Cabula”, si svolgerà il “3° torneo di Calcio Bosa Beer Fest”.

“Come certificano i recenti dati – ha dichiarato Stefano Mameli, Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – il settore nell’Isola cresce di giorno in giorno. Un mondo, quello dei piccoli birrifici, che arricchisce il territorio sardo, dove qualità e artigianato sono le coordinate fondamentali in cui s’inseriscono metodo di lavorazione, materie prime impiegate nonché professionalità, passione ed eccezionale competenza dei maestri birrai artigiani. Quindi – ha aggiunto – un vero e proprio fenomeno culturale e un settore in espansione, ricco di opportunità e buone prospettive, che Confartigianato Imprese Sardegna ritiene sia il volano di una crescita di filiera, evoluta e dinamica, con impatti e ricadute benefiche trasversali che vanno dal mondo dei coltivatori sino all’indotto del turismo enogastronomico ed esperienziale. Speriamo che la nuova Giunta Regionale – ha concluso Mameli – lavori per un effettivo rafforzamento dei piccoli birrifici artigiani sardi”.