Tenta con la forza di entrare a casa della madre, arrestato

Voleva chiederle denaro, aveva il divieto di avvicinarsi

Di: Redazione Sardegna Live

Ha tentato di entrare in casa della madre per chiederle soldi, nonostante gli fosse stato vietato.

Gli agenti della squadra volante della questura di Cagliari hanno arrestato un 29enne per aver violato l'ordinanza del giudice che gli vietava di avvicinarsi nell'abitazione di famiglia.

Ieri pomeriggio al 113 è arrivata la segnalazione di una lite in una casa nel quartiere San Michele. Arrivati sul posto i poliziotti hanno sorpreso il 29enne, già denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre tentava di entrare in casa e lo hanno arrestato.