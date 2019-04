Maresciallo dei carabinieri ucciso. Il cordoglio del Comune di Paulilatino

Di: Antonio Caria

Anche il Comune di Paulilatino amministrato dal Sindaco Domenico Gallus ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte del maresciallo Vincenzo Di Gennaro dell'Arma dei Carabinieri.

“Episodi come questo – si legge nella pagina Facebook del Comune – ci devono ricordare quanto sia importante il lavoro di tutte le forze dell'ordine che quotidianamente rischiano la loro vita per salvaguardare l'incolumità di tutti i cittadini italiani e che spesso, purtroppo, noi non teniamo nella giusta considerazione. Un grazie più che mai sentito a tutte le forze dell'ordine per il loro lavoro e il loro impegno a garanzia della legalità”

Il Comune ha espresso anche la sua vicinanza anche all’altro carabiniere rimasto ferito.