Il Soccorso Alpino recupera infortunato alla "Villacidro SkyRace"

La gara ha visto numerosi atleti sfidarsi in differenti tracciati di diversa difficoltà

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Villacidro per il soccorso di un atleta che si è infortunato nel corso della terza edizione di Villacidro SkyRace, la competizione organizzata dall'associazione Margiani Team ADS in collaborazione con il Comune di Villacidro. La gara ha visto numerosi atleti sfidarsi in differenti tracciati di diversa difficoltà, il più impegnativo dei quali prevedeva un percorso ad anello di 50 chilometri di distanza e 4100 metri di dislivello.

Il ragazzo infortunato ha subito un trauma alla caviglia in località Genna Pirastu ed è stato prontamente raggiunto dai tecnici che, prestato primo soccorso, lo hanno trasportato tramite barella portantina sino al mezzo più vicino per essere trasportato sino all'arrivo.

La gara fa parte di una delle tappe del circuito nazionale Skyrunner National Series, che oltre all'assistenza sanitaria dei tecnici specializzati in ambiente impervio, si avvale anche della consulenza tecnica di una Guida Alpina appartenente al CNSAS, che ha presenziato all'evento.