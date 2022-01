Giovane di Iglesias esce dal coma: "Mi è apparso Simoncelli e mi ha salvato"

Il Sic gli sarebbe comparso in sogno tranquillizzandolo e dicendogli che si sarebbe risvegliato dal coma

Di: Redazione Sardegna Live

E' una storia che colpisce quella di Marco Sias, il 20enne di Iglesias che, dopo essersi risvegliato dal coma, ha raccontato ai genitori di avere incontrato in sogno Marco Simoncelli, il campione del motomondiale morto in seguito a un incidente nel circuito di Sepang nel 2011.

A riportare la notizia è L'Unione Sarda. Al giovane iglesiente sarebbe comparso un ragazzo dai folti capelli biondi e un cerotto bianco sul naso, seduto su una moto col numero 58 (era proprio il Sic). Il campione l’avrebbe tranquillizzato dicendogli che presto si sarebbe risvegliato dal coma.

Come si legge sull'Unione, Marco Sias, operato a novembre per delle emorragie cerebrali riportate proprio a seguito di un grave incidente con il monopattino, ha raccontato: “Ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente e ho riconosciuto il mezzo, il numero e il viso del ragazzo che mi ha parlato. Era Marco Simoncelli, l’ex campione di MotoGp scomparso nel 2011. Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui. Mi ha detto che stava bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato”.