Iglesias. Al via i lavori per la nuova pista ciclabile

Il sindaco Mauro Usai: “Iniziamo questo 2022 con un bel progetto che presto prenderà forma”

Di: Alessandra Leo

Una nuova pista ciclabile degna di questo nome nel capoluogo del Sulcis: si tratta di uno dei tanti progetti per il nuovo anno che verrà realizzato molto presto.

A dare la notizia è il primo cittadino di Iglesias Mauro Usai, che ha rivelato l’approvazione preliminare del progetto in Giunta, e il finanziamento, di circa 525 mila euro, che permetterà l’avvio dei lavori.

La pista ciclabile rientra nel piano dell’amministrazione comunale con il fine di riqualificare alcune zone della città.

Il sindaco afferma: “Iniziamo questo 2022 con un bel progetto che presto prenderà forma. Tra le ultime delibere approvate dalla giunta ci sono diversi progetti: manto in erba sintetica del campo di ceramica, piano asfalti e marciapiedi, efficientamento energetico e finalmente una bella pista ciclabile degna di questo nome. Attraverserà tutta la strada che da Coldilana passa per la Rosa del Marganai fino al viale Alberato e costituirà un'arteria ciclabile alternativa al Viale Villa di Chiesa.”

La nuova pista ciclabile prenderà il posto di quella progettata in passato con tante carenze.

Una bella notizia, non solo per i ciclisti, ma per tutti i cittadini.