Incendio in un deposito di legname: paura a Samugheo

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Oristano

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura all'alba di oggi a Samugheo. Un incendio è divampato nel deposito per il legname di una abitazione all'interno del quale si trovavano anche due bombole di Gpl.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Oristano che è riuscita ad arginare l'incendio prima che raggiungesse l'auto del proprietario dell'abitazione che era parcheggiata accanto al deposito.

I vigili del fuoco hanno anche portato all'esterno le due bombole di Gpl evitando una eventuale esplosione e hanno poi messo in sicurezza tutta l'area. Le cause del rogo non sono ancora state accertate.