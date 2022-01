Giovanni è il primo bimbo nato a Nuoro nel 2022: è venuto alla luce 27 minuti dopo la mezzanotte

Figlio di una coppia di giovani di Nuoro sta bene e pesa 3 chili e 300 grammi

Di: Redazione Sardegna Live

È nato ventisette minuti dallo scoccare della mezzanotte Giovanni, il primo nuorese dell'anno 2022. Il lieto evento è avvenuto nel punto nascita dell'Ospedale San Francesco di Nuoro. Giovanni (figlio di una coppia di giovani di Nuoro), sta bene e pesa 3 chili e 300 grammi.

«Il reparto di Ostetricia dell'ospedale San Francesco di Nuoro – commenta il Direttore dell’Unità Operativa, Dott Antonio Onorato Succu – ha chiuso il 2021 con quasi 800 parti, per l'esattezza 794: sono moltissimi, se consideriamo il drammatico decremento demografico che interessa l'Italia e l'Europa, peraltro in un contesto in cui la Sardegna, in particolare, ha il più basso indice di natalità del Vecchio Continente».

«I nostri nati – prosegue Succu - sono quasi tutti autoctoni, con una percentuale di extra-comunitari bassissima rispetto agli altri punti nascita della Sardegna, come ad esempio Olbia e Cagliari. Il punto nascita continua ad investire molto sul parto naturale, grazie alle nostre brave ostetriche e alle nostre equipe, profondamente rispettose della fisiologia e della naturalità della nascita in sicurezza».

L'ultimo nato del 2021, invece, viene da un parto spontaneo, ed è un maschietto di 3 chili e 250 grammi, figlio primogenito di una copia di Ollolai.