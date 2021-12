A Cagliari stop all’elemosina in strada, il sindaco Truzzu vieta di chiedere la carità ai passanti

Fabrizio Marcello (Pd): "Caro sindaco riveda le sue posizioni”

Di: Redazione Sardegna Live

"L'elemosina ai poveri in strada, non deve essere più fatta” queste le dichiarazioni del primo cittadino di Cagliari.

“Secondo lui la carità cristiana non aiuta, quindi se l'amministrazione non riesce a risolvere il problema di queste persone molto fragili e talvolta con grossi problemi, in base al suo ragionamento vanno abbandonate a sé stesse, possibilmente allontanate dalla città".

Lo afferma il consigliere comunale del Pd a Cagliari, Fabrizio Marcello in merito al nuovo regolamento di sicurezza e decoro urbano presentato oggi dal primo cittadino Paolo Truzzu.

"Caro sindaco riveda le sue posizioni, la carità ai poveri non è solo la manifestazione di buon cristiano. Ma è una forma di giustizia dal momento che tutti dovrebbero avere il diritto a possedere il necessario per vivere - osserva anche in un post su Fb - Caro sindaco vanno colpiti i delinquenti, non i poveri. Riveda le sue dichiarazioni. E ritiri questo regolamento"