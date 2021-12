Documenti falsi per lasciare l'Italia, 3 cittadini di nazionalità georgiana arrestati a Cagliari

Controlli della Polizia di frontiera all'aeroporto

Di: Redazione Sardegna Live

Tre cittadini di nazionalità georgiana sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera all'aeroporto di Cagliari perché cercavano di lasciare l'Italia utilizzando documenti falsi. Sono stati bloccati poco prima di salire su un volo diretto a Londra.

Avevano passaporti elettronici romeni, ma dalla verifica sono risultati fasulli. I tre sono stati processati per direttissima per possesso e fabbricazione di documenti falsi e falsa attestazione sulle generalità e condannati a 12 mesi di reclusione. La pena è stata sospesa ed è stato concesso il nulla osta per l'espatrio.