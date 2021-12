Covid: a Nuoro 207 positivi, i giovani tra i più colpiti

L'appello del sindaco Soddu: “Non abbassare la guardia”

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo i dati comunicati da Ats aggiornati a oggi, a Nuoro si registrano 207 casi di positività al Covid-19, mentre sono 9 i cittadini che risultano in quarantena.

La fascia d'età meno colpita è quella dei nati prima del 1960 con 8 casi. Sono 116 invece i casi registrati tra i nati dal 1960 al 1999 e 83 quelli tra i nati dal 2000 al 2021. Sul totale dei positivi, 5 hanno avuto necessità di cure ospedaliere: la fascia d'età è tra i 63 e gli 89 anni.

"Dai dati comunicati dall'autorità sanitaria - dichiara il sindaco Andrea Soddu - si conferma che anche a Nuoro stiamo registrando un graduale aumento dei contagi. L'aspetto che conforta è che rispetto allo scorso anno, all'incremento dei casi non corrisponde un alto numero di persone ospedalizzate. Questo dato incoraggiante, però, non ci deve indurre ad abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a osservare le precauzioni del caso e rispettare tutte le regole, in modo particolare in questo periodo in cui le occasioni di incontro sono tante".