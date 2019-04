Una manager nuorese sarà capolista del M5s Isole per le Europee

Alessandra Todde, 49 anni, è ceo di Olidata

Di: Redazione Sardegna Live

Scade mercoledì 17 aprile la presentazione delle liste per le Europee del 26 maggio, mentre i contrassegni sono stati già depositati lunedì scorso.

Il M5s scioglie le riserve per quanto riguarda la candidata capolista della circoscrizione Isole. Si tratta della manager nuorese Alessandra Todde, 49 anni, Ceo di Olidata. La stessa imprenditrice sarda lo ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera. Laureata in Scienze dell'informatica e Ingegneria, a dicembre è stata indicata tra le 50 donne italiane più influenti nel mondo della tecnologia.

Il leader pentastellato Luigi Di Maio presenterà ufficialmente le cinque donne capolista delle circoscrizioni oggi, 13 aprile. I nomi scelti dal capo politico del movimento dovranno poi superare l'ultima prova delle europarlamentarie sulla piattaforma Rousseau. Nella circoscrizione insulare sarà presente anche il sardo Donato Forcillo, arrivato quinto nella consultazione online con 866 voti, risulterà sesto proprio per la presenza di Todde. Difficile invece la presenza di Anna Sulis.