Gabriele Melis presidente della Consulta giovanile Arborense

Nei giorni scorsi l’assemblea costitutiva della nuova compagine

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, la sala consiliare del comune di Arborea ha ospitato l’Assemblea costitutiva della nuova compagine della Consulta Giovanile Arborense, nel corso della quale è stato eletto il Consiglio direttivo.

Il presidente sarà Gabriele Melis che sarà coadiuvato da Nicolò Conte (Vicepresidente), Marco Molino (Segretario), Edoardo Morozzo (Tesoriere), Mattia Mura (Consigliere) e Samuele Bonisoli (Consigliere).

Nel suo discorso, Melis ha voluto ringraziare coloro che hanno creduto in lui e ha espresso parole di soddisfazione per il grande impegno messo in campo per la ricostituzione della compagine sociale della Consulta.

Inoltre ha annunciato la collaborazione alle varie iniziative locali che si terranno nei prossimi mesi e la collaborazione del Festival di Storia Contemporanea “Istòria”.

Un altro momento importante della serata è stato l’incontro con i Volontari di Intercultura di Terralba (il Presidente: Enrico Verni, la Responsabile Ospitalità Luciana Lugas, la Responsabile Lazzarella Coccodi, Cinzia Teodosio dello staff nazionale, la Responsabile Relazioni con la Scuola Patrizia Cappelli e Rosa, al primo approccio con il volontariato) e la conoscenza di quattro studenti che sono attualmente ospitati da famiglie arborensi e terralbesi: la giapponese Miyu, la tailandese Toon Toon, l'argentino Mateo e il cileno Pedro.

Dell’Assemblea fa parte anche il Consigliere delegato alla Politiche di Comunità, Luca Lasi. Erano presenti anche la Sindaca Manuela Pintus, il vicesindaco Davide Rullo, l’Assessore Fabrizio Beltrame e la consigliera Gianna Arfeli.