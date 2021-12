Covid: assembramenti in un bar di Gonnosfanadiga e schiamazzi notturni a Villacidro

Norme anti covid completamente dimenticate

Di: Redazione Sardegna Live

Clienti senza mascherina assembrati beatamente al bar. Lo hanno scoperto i carabinieri all'interno di un esercizio a Gonnosfanadiga, per il quale è stata decisa la chiusura per 5 giorni. Assembramenti con circa 300 persone, schiamazzi e scoppio di petardi la notte di Natale, invece, in piazza Zampillo a Villacidro.

I militari dell'Arma stanno analizzando i filmati delle telecamere per identificare i presenti: tutti rischiano una sanzione.