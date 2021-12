Covid. Sanità: la Giunta regionale proroga al 31 marzo i piani terapeutici e le esenzioni

Estesi sino a fine marzo anche i termini dell’accordo tra la Regione e Federfarma Sardegna per la distribuzione dei farmaci del prontuario ospedale-territorio

Di: Redazione Sardegna Live

La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato, in ragione del prolungamento dello stato d’emergenza Covid-19 a livello nazionale, la proroga fino al 31 marzo 2022 della validità dei piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici e quindi dell’assistenza integrativa e protesica che include ad esempio gli ausili per i pazienti stomizzati e per l'incontinenza, l’ossigeno liquido o gli alimenti speciali.

La proroga automatica, rispetto alla precedente scadenza fissata per il 31 dicembre, non esclude l’attività di controllo e monitoraggio da parte dei medici prescrittori, che potranno sempre interrompere o modificare i piani a seconda delle necessità.

Prorogata, sempre al 31 marzo, anche l’esenzione dal pagamento del ticket, per patologia e per reddito, per visite specialistiche e per gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio.