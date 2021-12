Trovato corpo senza vita di un uomo, si pensa a Fabio Argiolas

I vigili del fuoco, impiegati nella ricerca del militare Fabio Argiolas, hanno trovato un corpo privo di vita a Calamosca

Di: Redazione Sardegna live

Il quarantaduenne era scomparso lunedì 27 dicembre. In questo momento sono in corso gli accertamenti per verificare l’identità del cadavere.

L’uomo era uscito per una corsa a Calamosca come faceva spesso. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia della madre preoccupata perché non aveva notizie del figlio dal giorno della scomparsa. Dopo la denuncia è avvenuta una vera condivisione di massa da parte di molti utenti delle rete che si sono prodigati a divulgare la notizia della scomparsa e proporsi per le ricerche nelle zone frequentate dal militare.

Verso le undici di stamattina sono entrati in azione anche i vigili del fuoco sino al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo, che potrebbe essere precipitato nel dirupo accidentalmente.