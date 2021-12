A Paulilatino contagi da zero a 15 in un giorno: il sindaco chiude tutti i bar

"Mi dispiace per le attività coinvolte ma è necessario"

Di: Redazione Sardegna Live

Spaventano i contagi da Covid a Paulilatino, dove in un solo giorni i casi sono passati da zero a 15. Per questo motivo il sindaco Domenico Gallus ha deciso di prendere provvedimenti per limitare l'espansione del virus. "Ho preso decisioni drastiche e sicuramente antipatiche, ma che ritengo necessarie", afferma. "Da oggi a mezzogiorno tutti i bar del paese saranno chiusi in attesa di valutare l'evoluzione dei contagi".

"Si tratta di 15 casi di positività, per il momento solo al tampone rapido ma tutti con sintomi, quindi difficilmente verranno smentiti dal molecolare. Nell'attesa invito tutti a seguire le norme vigenti: mascherina fissa anche all'aperto, distanziamento e igienizzazione delle mani". "Purtroppo - prosegue - è successo che durante queste vacanze, complice anche l'assenza di casi, si sia abbassata la guardia. Questo non deve più succedere".

"Temo che i casi possano aumentare. Per questo mi sono trovato costretto a prendere tali provvedimenti. Mi dispiace e chiedo scusa a tutte le attività coinvolte - conclude -, perché so che questo è un momento di ripresa importante".