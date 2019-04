Il teatro civico a Gavino Ballero

Ieri la cerimonia con il posizionamento di due targhe in italiano e in algherese

Di: Antonio Caria

Da ieri il Teatro Civico di Alghero porta il nome di Gavino Ballero. Sono state posizionate le targhe, una in lingua algherese e una in italiano, alla presenza del Sindaco di Alghero Mario Bruno e dell’Assessora alla cultura Gabriella Esposito, insieme ai figli del più grande autore di commedie musicali in lingua algherese.

Assieme ai figli Enrico, Carlo e Alberto e i nipoti, Bruno ed Esposito hanno sottolineato quanto la figura di Ballero abbia influito sulla cultura popolare algherese, contribuendo alla crescita di generazioni di autori e interpreti che continuano a promuovere le sue opere e con esse la valorizzazione della lingua.

Gaví Bal·lero ha dato, infatti, un impulso decisivo per una nuova produzione canora e musicale algherese, le sue commedie musicali hanno un contenuto di rilevante aspetto sociale, oltre che umoristico e satirico.

La petizione era stata presentata nel mese di giugno del 2013 per iniziativa di Pier Luigi Alvau, presidente di “Alguer Cultura” e firmata da Alguer Cultura, dall’Istituto Musicale G. Verdi, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Obra Cultural, Associació per la Salvaguardia, Università per la Terza Età, Ateneu Alguerés, Òmnium Cultural e Plataforma per la llengua.