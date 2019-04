Il 24 e 25 aprile la sedicesima sagra del carciofo

Tanti gli appuntamenti in programma tra folklore, degustazioni e musica

Di: Antonio Caria

Tutto pronto a Masainas per la sedicesima edizione della sagra del carciofo promosso dall’Associazione Pro loco e dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento inaugurale sarà mercoledì 24 aprile alle 17.00 con l’allestimento degli stand in piazza Belvedere.

Alla stessa ora, ma al centro sociale, si terrà l’incontro dal titolo “Colto e mangiato- Dal campo al palato”. Le relazioni saranno tenute da Ivo Palazzari (enogastronomo) e Pierluigi Fais (chef patron del ristorante Josto di Cagliari). che curerà anche uno show cooking finale con il carciofo spinoso di Masainas.

Alle 19.30 verrà proposta la cena. Il menù prevede pennette con carciofi e bottarga , trofie con carciofi e bottarga, seppie con carciofi, contorni con carciofi, dolce, vino e acqua. La serata sarà accompagnata dalla musica di Dj Andrea.

Giovedì 25 aprile alle 9.00 spazio al trekking a cura de “Il Cammino di Santa Barbara: Tappa sagra del carciofo. La partenza è da Piscinas. Maggiori informazioni al numero di telefono 3497198822. In contemporanea, si terrà la terza edizione di “Pedalando tra i carciofi”, promossa dalla Fiab di Cagliari, dalla Pro loco di Masainas e dalla Casa del Cicloturista. La partenza per i sentieri del paese è fissata da Piazza Belvedere. Per informazioni contattare il numero di telefono 3392197277.

Alle 10.00 partirà il trenino verde che attraverserà i sentieri, medaus, stagni, carciofeti e vigne di Carignano del Sulcis. Alla stessa ora avrà luogo Radio “Sagra del Carciofo”, un intrattenimento musciale e la presentazione dell’evento a cura di Federico Pilloni (radio “Super Sound”).

Alle 12.30 sarà proposto il pranzo. Il menù comprende mezze maniche con pancetta e carciofi, pasta al forno con carciofi, agnello con carciofi, contorni di carciofi, dolce, pane, vino e acqua.

Alle 16.00 e alle 17.00 si terranno, rispettivamente, il truccabimbi con sculture di palloncini e l’esibizione di gruppi folk. Alle 19.00 la cena a base di Fregula con salsiccia e carciofi, ravioli con ricotta e carciofo, agnello con carciofi, pane, acqua e vino. In programma anche un momento musicale con il gruppo “Narcao3”.

Per tutta la durata della manifestazione, i locali della ludoteca ospiteranno i lavori del progetto “Abba e Nurik raccontano…”, realizzati dai bambini della scuola primaria di Masainas e curati dall’Associazione “Quadrifoglio 95”. Inoltre, in piazza, sarà presente il forno a legna e la panificazione della panada.