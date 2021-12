Sostanze stupefacenti nell'Istituto per minori, interviene prontamente la Polizia Penitenziaria

Mentre si svolgevano i consueti colloqui con i familiari, i poliziotti avrebbero trovato uno strano involucro in uno dei bagni

Di: Redazione Sardegna Live

I poliziotti operanti nell'IPM di Quartucciu sono riusciti a bloccare l'ingresso nell’istituto di un piccolo quantitativo di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, durante l’ingresso dei familiari dei detenuti per i consueti colloqui, hanno trovato in uno dei bagni un involucro in cui era avvolta la sostanza, che è stata prontamente sequestrata.

Lo comunica il Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo PolGiust Roberto Melis: "Vorrei complimentarmi personalmente, e a nome della Sigla PolGiust, con i Colleghi lodevoli di una ottima e proficua operazione, questo a dimostrazione che la Polizia Penitenziaria, non deve essere citata solo per quei pochi eventi negativi, ma andrebbe ricordata quotidianamente per tutte le ottime ,come quella di quest’oggi ,che porta a termine".

Melis conclude: "La Polizia Penitenziaria è composta da Uomini che svolgono egregiamente il proprio compito istituzionale, sempre e comunque, nonostante la grave e cronica carenza di personale".