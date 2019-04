Nasconde un involucro di marijuana in bocca: 16enne rischia di soffocare

Brutta avventura per una studentessa del liceo artistico

Di: Redazione Sardegna Live

Brutta avventura per una studentessa del liceo artistico "Filippo Figari" di Sassari. La 16enne, per nascondere un involucro di cellophane contenente marijuana ai controlli effettuati dalla polizia nell'istituto scolastico, lo avrebbe infilato in bocca rischiando di soffocare.

Fortunatamente, dopo qualche secondo di paura, la giovane sarebbe riuscita a liberarsi del "pacchetto" che le ostruiva le vie respiratorie vedendosi costretta a mostrarne il contenuto. La studentessa è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti.