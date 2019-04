Il vescovo Mauro Maria Morfino si rivolge ai genitori di Alberto Melone e attacca gli spacciatori di droga

"Grande dolore non solo per Alghero. Questo è un dolore sordo e profondo dei nostri figli. Bisogna fermarsi perché è in pericolo una generazione".

L'omelia del vescovo Mauro Maria Morfino durante i funerali di Alberto Melone