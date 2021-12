Incidenti mortali. Villacidro piange Omar e Amedeo

Il sindaco proclama lutto cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

“Care Concittadine e cari Concittadini, oggi è un giorno particolarmente triste per la comunità Villacidrese, purtroppo due giovani ragazzi, Omar e Amedeo, sono tragicamente venuti a mancare nel giorno di Natale. È profondo il dolore di tutti noi e per questo domani, a nome dell'intero Consiglio Comunale e della Giunta, come Sindaco proclamerò il lutto cittadino per manifestare ai familiari il cordoglio dell'intera comunità Villacidrese”. A scriverlo è il sindaco Federico Sollai.

Ieri, nel giorno di Natale si sono registrati in Sardegna due incidenti mortali. Il primo si è verificato a Villasor, a circa quaranta chilometri da Cagliari. Per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada sfondando un muro perimetrale di un’attività adibita a centro revisioni per veicoli e ha finito la sua corsa in un canale. Per il conducente, Abramo Amedeo Secchi, 48 anni di Villacidro, non c'è stato niente da fare: quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in località Santu Miaili sulla strada provinciale 7. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il secondo è avvenuto alle porte di Villacidro. Secondo quanto ricostruito finora, Omar Carta, di 23 anni, era alla guida della sua auto sulla provinciale 60 quando ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. Anche per il giovane, il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo.