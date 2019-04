Il Lido si rifà il look: Stefano Floris presenta 'Area 41' con sport, musica, street food e serate danzanti

La rotonda del Lido, una delle location sul mare più belle di Cagliari si rifà il look e diventa una vera e propria 'piazza sul mare'

Di: Alessandro Congia

Poetto, atto II°. Il preludio dello scorso anno ha gettato le basi per look, movida, ristorazione e divertimento. Poetto “lato Cagliari” si adegua, sarà una lunga stagione quella del Lido che inizierà domenica 14 aprile con la serata '1990', un tuffo nel decennio più divertente e spensierato.

«Siamo molto entusiasti di iniziare questa avventura in uno dei luogi più belli e suggestivi di Cagliari – spiega Stefano Floris, gestore di Area 41. Dopo tre anni al Beer Beach, abbiamo voluto dare vita a una piazza sul mare dove la gente potesse incontrarsi e divertirsi nei modi più diversi. Ringraziamo la proprietà del Lido per aver creduto in questo ambizioso progetto, hanno avuto coraggio e siamo sicuri che questa scelta sarà ripagata».

'Area 41' – questo il nome del nuovo progetto che partirà questa domenica nello stabilimento balneare del Poetto – sarà un luogo in cui cagliaritani, turisti e visitatori potranno incontrarsi tutta la settimana per trascorrere ore spensierate e di divertimento davanti al mare.

All'interno di Area 41 si potrà fare un po' di tutto. Lo sport sarà protagonista con i campi da 2 contro 2 di basket e calcetto (la 'gabbia'), la postazione per gli skateboard, il surf e la parete da scalata. Presente anche lo street food con delle postazioni fisse che prepareranno cibo senza sosta: dalle polpette agli arrosticini, passando per hamburger, hot dog e fritture, per accompagnare lunghe serate. Per i bimbi sarà allestita una ludoteca per giocare in allegria in compagni e presenza degli animatori.

Diversi i format proposti per le serate. La giornata clou è la domenica che dopo tre anni di successi al Beer Beach si trasferisce direttamente al Lido con una festa aperta a tutti, senza etichette né paillete e lustrini, ma solo tanta voglia di divertirsi, aspettare il tramonto e ballare sotto una luna estiva con il rumore del mare in sottofondo. Si parte alle 12 e si va avanti fino a tarda sera.

Il martedì spazio al ballo latino americano con gruppi di ballerine che si alterneranno in pista. Venerdì saranno i live del panorama internazionale di musica rock ed elettronica a diventare i protagonisti del Lido. Alcuni dei nomi già inseriti in scaletta sono quelli dei Punkreas e dei Satanic Surfers. Sabato, dalle 18 fino a tarda notte serata commerciale aperta a tutti.

La stagione prenderà il via ufficialmente questa domenica, 14 aprile, con il format “1990”, la serata inserita nel cartellone di eventi Enjoy Sardinia organizzato dall’associazione Mente Libera, che riporterà il pubblico alle magiche atmosfere degli anni '90. La rotonda del Lido si trasformerà in una macchina del tempo con Supermario, Sailor Moon, i Power Rangers e il mitico robot Emiglio. In consolle, a farvi rivivere le emozioni di quegli anni, ci saranno Enrico Ciccotto, Dj Aste, Giulio Angioni, Matteo Spedicati e The Accent.

Grande attesa anche per Pasquetta: dopo i lauti pranzi con amici e parenti, si potrà danzare al sole con due prime assolute per Cagliari: da Berlino dj Tanzmann e dall'Inghilterra dj Richy Ahmed, che scalderà gli animi dei cagliaritani dopo aver suonato in alcuni dei palchi più celebri del mondo, da Ibiza a Tomorrowland passando per Glastonbury Festival e Dubai. Si parte anche qui alle 12, con le postazioni di street food presenti tutto il giorno per i più affamati.