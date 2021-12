Cagliari. Cede pavimentazione in piazza Palazzo

Strade chiuse e disagi alla circolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Disagi a Cagliari, dove via Martini e piazza Palazzo sono chiuse al traffico per il cedimento di un parte della pavimentazione in quell'area.

È successo stamane nel quartiere Castello non distante dalla Prefettura del capoluogo e dalla cattedrale cittadina.

Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia locale e gli uomini della protezione civile. Le auto posteggiate in zona sono state fatte allontanare e si lavora per accertare le cause del crollo parziale della strada.