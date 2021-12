Annullato anche "Voci di Maggio", Gigi Sanna: "Ci rialzeremo per l'ennesima volta"

Una settimana di eventi, fra musica, intrattenimento e tradizione. "Voci di Maggio", giunto alla XX edizione, è stato rinviato. Il cantante degli Istentales commenta: "Il Natale che avevamo in mente e nel cuore non si svolgerà, ma rimetteremo in moto la grande macchina di uno degli eventi più importanti della nostra isola"

Di: Redazione Sardegna Live

"La mia voce oggi non ha voglia di cantare: il Natale che avevamo in mente e nel cuore, la festa di tutti e per tutti, le tante iniziative già programmate e pronte per illuminare di musica e spensieratezza Nuoro e la Sardegna non si svolgeranno. È tutto soltanto rinviato, niente è cancellato, ma per il momento le direttive del Governo e la situazione d’emergenza che sta attraversando il nostro Paese, ci costringono alla prudenza e alla responsabilità da parte di tutti". Il cantante e leader degli Istentales, Gigi Sanna, commenta amareggiato l'annullamento del calendario di eventi per "Notti di Maggio", organizzati dal gruppo sardo e giunti alla XX edizione, che sarebbero iniziati da oggi fino al 31 dicembre.

"Da settimane, intorno a me, ho visto un fermento indescrivibile di persone che hanno lavorato senza sosta per questa edizione speciale di Voci di Maggio, uomini e donne che meritano un grazie immenso per tutto quello che hanno fatto per dare impulso all’economia, per dare un respiro alle attività, per alleggerire questo senso di pesantezza che da due anni ci opprime". Fra i tanti artisti coinvolti nel progetto, che avrebbero partecipato all'evento, volti noti come Enrico Ruggeri, i Nomadi, Bobby Solo, i Creedence, Modena City Ramblers, Viola Valentino, Bianca Atzei, Equipe 84 e i Dj di Radio 105.

Numerosi inoltre sarebbero dovuti essere artisti e gruppi regionali coinvolti: Ammerare, Karma, Andrea Rosas, il Tenore Santu Caralu di Nuoro e di quello di Neoneli. "È andata così, ma non buttiamoci giù: gli uomini sono sempre più forti del loro destino e ci rialzeremo per l’ennesima volta - rincuora Gigi Sanna -. Si tratta solo di aspettare e rimetteremo in moto la grande macchina di uno degli eventi più importanti della nostra isola", conclude, e augura un "buon Natale a tutti".