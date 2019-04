A Golfo Aranci sarà estate per tutti: arrivano le carrozzine da mare per i disabili

L'amministrazione doterà i 15 litorali del territorio di supporti che consentano anche ai meno fortunati di fare il bagno

Di: Redazione Sardegna Live

La stagione estiva è alle porte e l'amministrazione comunale di Golfo Aranci ha deciso di fornire alle spiagge del territorio le prime tre carrozzine da mare per aiutare le persone con disabilità.

Il Comune gallurese le ha acquistate grazie ad una parte della raccolta fondi effettuata lo scorso Natale in occasione della gara con i lancioni realizzata in collaborazione con le sezioni della Lega Navale di Golfo Aranci e di Olbia. Un'altra parte dell'importo accumulato è stato devoluto alle organizzazioni che si occupano di contrastare la violenza sulle donne.

L'amministrazione guidata da Giuseppe Fasolino (Fi), intende dotare entro l'estate i circa 15 litorali del territorio di almeno una carrozzina da spiaggia da affidare ai concessionari che dovranno garantire il servizio attraverso una convenzione che prevederà anche l'acquisto di altre carrozzine con il concorso dei privati.

"Vogliamo che le nostre spiagge siano sempre più 'a misura' di persona di ogni condizione ed età - commenta Fasolino - con una particolare attenzione ai disabili e alle persone con mobilità ridotta".

"Chi ama il mare sa quanto è difficile rinunciarci soprattutto a causa di una disabilità permanente, fortunatamente oggi esistono in commercio carrozzine da spiaggia in grado di rendere più agevole lo spostamento dei disabili e l'ingresso in acqua. Riteniamo che dotare le nostre spiagge di questo servizio sia un segno di civiltà e di ulteriore qualificazione della nostra costa,che non è solo bella da vedere, ma anche da vivere pienamente".