Studenti investiti da un furgone mentre andavano a scuola

Il mezzo, forse a causa della pioggia, non è riuscito ad evitare l'impatto

Di: Redazione Sardegna Live

Grande spavento per due studenti, investiti attorno alle 8 di questa mattina a Nuoro, all’incrocio tra via Monni e via Mannironi.

Erano diretti a scuola quando un furgone, forse a causa della pioggia che bagnava la strada, non è riuscito a fermarsi travolgendoli.

Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118 che hanno trasportato i ragazzini all’ospedale San Francesco. I due studenti non sarebbero in gravi condizioni.