Iglesias ce la fa! Un grande primo passo per la salvezza della sanità nel Sulcis

La determinazione del Sindaco e l’unione cittadina sbloccano il provvedimento tanto atteso

Di: Alessandra Leo

“Oggi ad Iglesias è successa una cosa che non si vedeva dai tempi delle miniere” grida a gran voce il Sindaco di Iglesias Mauro Usai davanti alla folla, provvista di lanterne e candele, partita da Piazza Sella verso il presidio ospedaliero CTO, occupato da due giorni dal Primo Cittadino in segno di protesta per i tagli alla sanità e le conseguenti chiusure dei reparti.

Tutti i cittadini del Sulcis Iglesiente uniti per rivendicare il diritto alla salute e per sostenere questo giovane uomo con tanta determinazione e coraggio, doti veramente ormai fuori dal comune. Una grande mobilitazione che ha permesso l’arrivo in serata del provvedimento tanto atteso: la Chirurgia d'elezione riprenderà l'attività presso l'ospedale CTO.

Usai ha ringraziato ogni persona che in questi giorni, a vario titolo, si è impegnata per ottenere questo grande risultato.

“Speriamo che in futuro nessun Sindaco debba ricorrere ad azioni estreme per rivendicare ciò che ci spetta di diritto e che è sancito nella nostra costituzione” - afferma il primo Cittadino - “Non mi sono mai sentito solo in questa battaglia, anche nei momenti più difficili. Spero di essere sempre degno della vostra grande, grandissima voglia di lottare per un futuro migliore. Uniti si vince!”

Grazie davvero di tutto Mauro!