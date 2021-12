Positivi al Covid medico e oss dell'Aou di Sassari

I tamponi sul resto del personale sono risultati tutti negativi: nessun focolaio

Di: Redazione Sardegna Live

Un medico del reparto Malattie infettive e un operatore sociosanitario di Medicina dell'Aou di Sassari sono risultati positivi al coronavirus. Entrambi, che erano già vaccinati con la terza dose, stanno bene e sono in isolamento domiciliare. L'Aou ha fatto scattare immediatamente i controlli su tutto il personale che lavora nei due reparti, tutti sottoposti a tampone da cui non è emersa nessuna nuova positività.

I due nuovi contagi fra il personale ospedaliero dell'Aou di Sassari si aggiungono ai tre riscontrati nei giorni scorsi nella Clinica chirurgica dove è scoppiato un focolaio, con anche dodici pazienti positivi. "In questo caso non c'è nessun focolaio", afferma il direttore sanitario dell'Aou, Francesco Bandiera. "Il medico degli infettivi ha accusato dei lievi sintomi e ha anticipato il tampone che il personale effettuata a intervalli regolari per monitorare la situazione, ed è risultato positivo. L'oss ha fato il tampone, come regola, prima di rientrare al lavoro, e anche in questo l'esito è stato positivo. Entrambi stanno bene e sono isolati nelle loro case".

Nel frattempo i colleghi dei due reparti, dopo un primo tampone negativo restano in osservazione, e chi è entrato in contatto diretto coi positivi si trova in isolamento e può uscire giusto per andare al lavoro in ospedale. Fino al 28 dicembre effettueranno un tampone ogni 48 ore. Intanto da domani riprenderà la normale attività, con l'apertura a nuovi ricoveri, nella Clinica chirurgica: oggi gli ultimi pazienti sono stati trasferiti a Malattie infettive liberando la struttura che è stata bonificata.