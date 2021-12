Investita sulle strisce pedonali a Cagliari: grave una 44enne

E' stata ricoverata in ospedale in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio a Cagliari, una donna di 44 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Campania. E' stata trasportata in ambulanza all'ospedale Brotzu in codice rosso. L'incidente è avvenuto verso le 16.30.

Secondo le informazioni raccolte, mentre la 44enne attraversava la strada all'altezza del passaggio pedonale è arrivata una Renault Clio guidata da un 47enne. Il conducente non è riuscito a evitare l'impatto e si è subito recato a prestare soccorso alla vittima.

La donna ferita, al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente. Poi il trasferimento in ospedale e le prime cure dei medici.